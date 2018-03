EN VIDEO - "On est toujours dans la vase...": Villeneuve-Saint-Georges dénonce les promesses non tenues de Macron

Les inondations ont fait cette année de nombreux de sinistrés. Le 14 février dernier, Emmanuel Macron était en déplacement à Villeneuve-Saint-Georges, une des communes les plus durement touchées par la crue de la Seine.

Le Président avait alors promis une mobilisation totale et rapide des services de l’Etat. Mais un mois plus tard, plus de 150 personnes dorment encore dans deux gymnases.

Les déchets amenés par la montée des eaux n’ont pas été évacués, ce qu’Emmanuel Macron avait pourtant promis.