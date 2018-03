EN VIDEO - "On a vraiment besoin de tout le monde": l'émouvant appel des fils d'un disparu malade d'Alzheimer

"Amis Niçois, on a perdu notre papa atteint de la maladie d'Alzheimer depuis mardi matin. On est activement à se recherche depuis. On a vraiment besoin de tout le monde". Ainsi parlent Romain, Xavier et Jauffrey dans une vidéo publiée sur le site de Nice Matin.

Les trois hommes donnent également des conseils pour retrouver leur père, Gérard Bastiani: "Ouvrir les yeux", "partager sur les réseaux sociaux" et "regardez dans les endroits chauds". Les trois frères iront jusqu'au bout: "On ne lâchera pas", assurent-ils.

Gérard Bastiani est âgé de 64 ans. Mesurant 1,75 mètres, il a les yeux bleus et les cheveux gris-noirs courts. "Au moment de sa disparition, il portait un pantalon gris, des chaussures noires et une veste noire", ajoute encore Nice Matin.