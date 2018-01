EN VIDEO - Notre-Dame-des-Landes: les pro-aéroport expriment leur inquiétude

Le gouvernement devrait rendre sa décision finale concernant le nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes d'ici la fin du mois de janvier.

La question divise depuis plusieurs années et les zadistes ont prévenu qu'ils ne partiront pas. Du côté des pro-aéroport, on redoute que le président de la République change d'avis et annule la construction des nouvelles infrastructures. Pour le maire de la petite commune de Saint-Aignan, l'extension de l'aéroport actuel de Nantes serait une nouvelle catastrophique.