EN VIDEO - Nordahl Lelandais: "Les recherches vont être compliquées" par l'absence de cohérence entre les meurtres

Alors que Nordahl Lelandais a avoué les meurtres du caporal Arthur Noyer et de la petite Maëlys, d'autres familles de disparus souhaitent la réouverture de leur affaire.

Mais "les recherches vont être compliquées" par l'absence de cohérence entre les deux meurtres de Nordahl Lelandais, a estimé Dominique Rizet.

Au pôle judiciaire de la gendarmerie, une cellule de coordination a été créée. Son but est de détecter d'éventuels recoupements entre la vie passée de Nordahl Lelandais et plusieurs disparitions non élucidés dans la région.