EN VIDEO - Neige, froid et gelées: Météo France annonce une "petite séquence hivernale" jusqu'à la fin de la semaine

Vous avez déjà froid? Ce n'est que le début. A partir de ce mardi et jusqu'à la fin de la semaine, "une petite séquence hivernale, peut-être un peu précoce mais pas avec des températures attendues extrêmes", va s'installer sur l'ensemble du territoire, selon Météo-France.

L'"incursion de froid" se traduira par des chutes de neige à partir de 300 mètres d'altitude, avec "un risque de neige en plaine localisé et pas trop fort", précise-t-il. "On va se retrouver à des températures dignes du coeur de l'hiver, de mi-janvier, fin-janvier".

Ce temps "est dû à une séquence dépressionnaire de nord, donc à une masse d'air froide et instable" et non à une séquence "anticyclonique continentale" qui, elle, occasionne "des vagues de froid plus durables et plus intenses", a ajouté un prévisionniste de Météo France.

Mercredi, le temps sera ainsi couvert toute la journée sur le Nord-Est, avec par moment des chutes de neige qui pourront donner quelques centimètres au sol en plaine, selon les prévisions de Météo-France. Sur le relief, on attend 5 à 10 cm. Du Nord au Centre, au Massif central et aux Alpes, le temps sera également couvert mais la limite pluie-neige se situera vers 400 à 500 m, en plaine les averses donneront de la pluie. Elles seront plus fréquentes sur les Préalpes: on attend 10 à 20 cm de neige dès la basse altitude.

Du sud Bretagne et Pays de la Loire au Sud-Ouest, le temps sera plus calme, le risque d'averse se limitera à la côte aquitaine. Le ciel sera plus variable, les éclaircies s'élargiront un peu l'après-midi. Le ciel restera cependant bouché sur les Pyrénées, avec localement une dizaine de cm de neige à partir de 700/800 m d'altitude.