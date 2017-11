EN VIDEO - Neige et verglas: une cinquantaine de départements placés en vigilance jaune par Météo France

A partir de ce mardi et jusqu'à la fin de la semaine, "une petite séquence hivernale, peut-être un peu précoce mais pas avec des températures attendues extrêmes", va s'installer sur l'ensemble du territoire, avait indiqué Météo-France, indiquant que les températures seront parfois inférieures de trois à cinq degrés aux normales saisonnières.

Ainsi, jeudi, le temps sera très nuageux avec quelques averses sous forme de neige dans l'Est, selon les prévisions de Météo-France. On attend localement 10 à 20 cm de neige en montagne des Vosges aux Alpes du nord. Sur l'extrême nord du pays, les averses seront parfois orageuses et accompagnés de grésil et même de neige localement. En fin d'après-midi et soirée, des chutes de neige seront possibles sur l'Ile de France.

La limite pluie neige se situera vers 500 m sur les Pyrénées, 300/400 m sur le Massif-central et les Alpes. Le matin, les gelées entre 0 et -3 degrés seront fréquentes à l'intérieur des terres. Près des côtes, les minimales iront de 1 à 6 degrés.

L'"incursion de froid" se traduira par des chutes de neige à partir de 300 mètres d'altitude, avec "un risque de neige en plaine localisé et pas trop fort" selon un prévisionniste de Météo France. "On va se retrouver à des températures dignes du coeur de l'hiver, de mi-janvier, fin-janvier". Ce temps "est dû à une séquence dépressionnaire de nord, donc à une masse d'air froide et instable" et non à une séquence "anticyclonique continentale" qui, elle, occasionne "des vagues de froid plus durables et plus intenses", a ajouté un prévisionniste de Météo France.

La journée de samedi sera froide, avec notamment des gelées matinales dans l'est. Au delà, il n'y a pas "de grand froid en vue".