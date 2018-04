EN VIDEO - NDDL: des pelleteuses détruisent les squats démantelés ce matin par les forces de l'ordre

"Dix squats ont été démantelés, sept l'ont été et trois sont en cours. Il n'y avait qu'un squat où se trouvaient des gens, où il y avait six personnes, tous les autres étaient vides", a déclaré la préfète de la région Pays de la Loire Nicole Klein, lors d'une conférence de presse.



Ces "six personnes ont été expulsées" et "se sont vu proposer un relogement mais ont toutes refusé", a-t-elle indiqué, ajoutant que l'objectif était de démanteler une "quarantaine de squats" sur 97 et que l'opération était "parfaitement dans les règles".

"L'objectif est presque atteint puisque sur la route dix squats ont été démantelés ou sont en cours de l'être, et la tour du 'Lama fâché' a été démolie", a-t-elle souligné.

"Toutes les expulsions ont été accompagnées d'huissiers et quand il y avait des biens, ils ont été emmenés par des déménageurs et les démolitions se sont faites dans les formes", a assuré Nicole Klein.

Environ 2.500 gendarmes seront mobilisés sur plusieurs jours face à quelque 250 "zadistes".

Cette opération vise à déloger "une centaine" de personnes, et sera maintenue "tant qu'il sera nécessaire", a précisé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.