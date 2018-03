EN VIDEO - Montpellier: un commando armé de lattes de bois terrorise la fac de droit, plusieurs blessés

A la mi-journée, un rassemblement de protestation devant les grilles baissées de la faculté de droit, à deux pas du rectorat, a réuni plusieurs centaines d'étudiants, a constaté une journaliste de l'AFP. Au micro, des intervenants ont réclamé "le droit de manifester une opposition sans se faire agresser" et mis en cause le rôle "du doyen (de la faculté de droit) et ses sbires". "Ces violences sont d'autant plus choquantes au sein d'une faculté de droit", estimait un autre étudiant.

"Parmi les personnes cagoulées, oui, c'est possible qu'il y ait eu un prof de droit", a réagi de son côté le doyen de la faculté de droit Philippe Pétel auprès de CheckNews, le site de fact checking de Libération. "Il y a un groupe de gens de droit qui étaient opposés à l'occupation de la fac", ajoute-t-il, assurant ne pas avoir vu la scène de l'amphithéâtre et ne pas être "à l'initiative de la venue de ces hommes en noir", comme certains étudiants l'en accusent.

Des étudiants protestant contre la nouvelle loi portant sur les règles d'accès à l'université bloquent l'université montpelliéraine de Lettres Paul Valéry depuis mi-février. Jeudi, 1.000 à 2000 étudiants avaient participé à une manifestation unitaire pour la défense des services publics. Certains avaient ensuite occupé la faculté de droit.