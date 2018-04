EN VIDEO - Mobilisation: des heurts dans le cortège parisien

Plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux cheminots, ont défilé jeudi partout en France sous le soleil pour appeler à une "convergence des luttes" face à Emmanuel Macron. A Paris, le cortège a été émaillé de dégradations et de heurts entre forces de police et manifestants.

Les manifestants ont défilé entre Montparnasse et place d'Italie derrière une banderole affirmant: "Public + privé + étudiants, ensemble, stoppons les régressions sociales". Dans le carré de tête, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a demandé au gouvernement qu'"il arrête de nous prendre pour des imbéciles et nous explique ce qu'il veut".

Des heurts ont éclaté vers 16h entre des manifestants et la police. Les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles et ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. La façade d'un hôtel a été endommagée par des personnes cagoulées, ainsi que de nombreuses vitrines, notamment celles d'agences bancaires ou de compagnies d'assurances, et du mobilier urbain.

Selon un comptage réalisé par le cabinet Occurrence pour un collectif de médias, la manifestation parisienne a rassemblé 15.300 personnes, 11.500 selon la préfecture de police, et 50.000 selon la CGT.