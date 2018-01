EN VIDEO - Millas: une collégienne assise à l'avant affirme que la barrière était baissée

Le 14 décembre dernier, la collision entre un car scolaire et un TER avait fait 6 morts et de nombreux blessés. L'enquête avance, et de nouveaux éléments sur la conductrice ont été révélés.

Selon le témoignage de la jeune fille qui se trouvait juste à côté d'elle dans le bus, la barrière était abaissée quand le bus scolaire s'est engagé sur le passage à niveau. Un rapport de synthèse mentionne également que la quasi-totalité des enfants n'avaient pas attaché leur ceinture de sécurité.

>> A LIRE - Drame de Millas: "Pas d'indice en faveur d'un dysfonctionnement" des barrières