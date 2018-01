EN VIDEO - "Mes clients sont consternés", rapporte l'avocat des parents d'Alexia Daval

Jonathann Daval a avoué, ce mardi, avoir tué son épouse Alexia. Les parents d'Alexia Daval "ont toujours eu la plus grande confiance en leur gendre avant l'assassinat de leur fille et depuis. Rien n'avait jusqu'à ce jour ébranlé leur confiance", a rappelé leur avocat, Me Jean-Marc Florand. Ils sont "consternés" et ont "beaucoup de peine à croire qu'il puisse être l'auteur de ces faits abominables", a-t-il complété.

"Ils se posent beaucoup de questions (...) Je pense qu'ils retrouveront un tout petit peu de sérénité lorsque j'aurai accès à la totalité du dossier et que j'aurai pu leur présenter une liste objective des éléments à charge contre M. Daval", a poursuivi l'avocat.