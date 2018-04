EN VIDEO - L'insulte homophobe de Denis Balbir à l'issue du match de l'Olympique de Marseille

Ce jeudi soir devrait rester gravé dans la mémoire de tous les fans de l'OM.

A l'issue d'un match dantesque, les joueurs de Rudi Garcia se sont en effet qualifiés pour les demi-finales de l'Europa League, en écartant les allemands du Red Bull Leipzig 5 buts à 2 devant un Stade Vélodrome en fusion.

Plus surprenant, quelques minutes après la fin de la rencontre est apparue sur Twitter une courte vidéo, visiblement enregistrée en off, du commentateur de W9 Denis Balbir en pleine conversation avec son consultant Jean-Marc Ferreri. Les deux hommes débrifent la rencontre et semblent encore marqués par l'ambiance du match: "Le stade quand il est comme ça, c'est fou" affirme le journaliste.

Mais très vite, les propos dérapent et l'ancien pensionnaire de Canal+ et de France Télévisions donne son ressenti très personnel de l'élimination des allemands: "Je suis bien content pour ces pédés arrogants (sic), au match aller comme ils étaient sûrs de gagner... enfoirés!"

Des insultes qui, si elles ont fait rire certains internautes, en a scandalisé une bonne majorité, choqué par l'homophobie latente d'une telle déclaration. A l'heure actuelle, la chaîne du groupe M6 n'a pas communiqué à ce sujet et l'origine de cette "fuite" reste inconnue.

La séquence déjà a été visionnée plusieurs centaines de milliers de fois.