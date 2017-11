EN VIDEO - Liaison avec une collégienne: le prof de 31 ans reconnaît avoir "complètement dérapé"

Un professeur de mathématiques de 31 ans, qui a entretenu pendant plusieurs mois une liaison avec une collégienne de 14 ans, a reconnu lundi à son procès avoir "complètement dérapé".

"Quand j'étais en sa présence, c'était juste ma copine, pas mon élève ni une fille de 14 ans (....). On s'aimait et on était plutôt heureux ensemble", a déclaré l'enseignant, jugé en plein débat autour de la question de l'âge de consentement minimum à un acte sexuel. "J'ai complètement dérapé, je n'ai pas d'excuses", a-t-il ajouté.

L'enseignant comparaît devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau (Seine-et-Marne) pour corruption de mineur de moins de 15 ans et atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Les avocates de l'adolescente et de sa mère ont demandé un supplément d'information, estimant que l'affaire aurait dû être creusée davantage. Le fond du dossier a toutefois été abordé.