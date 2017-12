EN VIDEO - Les trois robots stars des listes de Noël

Cette année, trois robots sont très demandés. Le robot Boost, de Lego, est destiné aux enfants de 7 ans et plus. Il est à monter soi-même, et permet d'apprendre les bases du code et de la programmation.

"Cozmo", quant à lui, est un petit animal de compagnie qu'on dirait tout droit sorti de Wall-E. Il est capable de reconnaître son propriétaire, de jouer avec lui et de s'adapter à son niveau.

Enfin, l'indémodable R2D2 connaît cette année encore un grand succès, en partie grâce à la sortie au cinéma du dernier opus de la saga.