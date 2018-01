EN VIDEO - Incroyables scènes d'émeutes dans des supermarchés pour du Nutella

Les salariés d'Intermarché ne gardent visiblement pas un bon souvenir de cette expérience. "Il faudrait un autre système, on préférerait ne pas le faire. C’est plutôt des ennuis qu’autre chose" explique-t-on. Et pour cause, dans l'un des magasins, l'employé chargé d'acheminer les palettes dans les rayons a été sauvagement pris d'assaut. "Ils se sont acharnés comme des animaux. Une femme s’est fait tirer les cheveux, une dame âgée a pris un carton sur la tête, une autre avait la main en sang. C’était horrible" affirme un autre témoin.

Malins et prévoyants, certains consommateurs avaient prévu la cohue et pris des dispositions: "Certains clients sont venus la veille au soir des promotions pour planquer les pots de Nutella à d’autres endroits, et ainsi éviter que d’autres puissent les prendre" explique la responsable d'un établissement.

Ce rabais proposé a en tout cas permis de gonfler les ventes de pots de Nutella de manière impressionnante. Dans certaines grandes surfaces, les centaines de pots proposés à la vente ont été écoulés en seulement quelques minutes. De manière plus générale, dans l'ensemble des magasins proposant cette offre, les stocks étaient écoulés en moins d'une heure.