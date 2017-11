EN VIDEO - "Tu nous manques": le vibrant hommage de la mère de Maëlys à sa fille

"Trois mois insoutenables sans toi, Maëlys. Ton combat c'est notre combat. On sera toujours là pour toi". Plus de trois mois après sa disparition, lors d'une soirée de mariage dans l'Isère, la mère de la petite Maëlys, 9 ans, a posté une vidéo sur Facebook qui a bouleversé les internautes mardi.

On peut y découvrir, à travers un diaporama photo, plusieurs étapes de la vie de la fillette sur la musique "Si t'étais là" de Louane. Une chanson dédiée aux parents décédés de la jeune chanteuse.

Au cours des deux minutes très touchantes, la maman de Maëlys y exprime sa détresse et son amour pour sa fille: photos d'un bébé heureux, d'une petite fille souriante, d'un enfant qui grandit. La vidéo, diffusée sur Facebook, est ponctuée de phrases marquantes "Tu nous manques", "La vérité pour Maëlys" et enfin, "Trois mois insoutenables sans toi, Maëlys. Ton combat c'est notre combat. On sera toujours là pour toi".

La maman demande aujourd’hui la vérité. Trois mois après la disparition de la jeune fille, les zones d’ombre subsistent. La famille du suspect continue de clamer son innocence.



>> A LIRE AUSSI - EN VIDEO - Affaire Maëlys: trois mois après la disparition de la petite fille, pourquoi l'enquête piétine-t-elle?