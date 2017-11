EN VIDEO - Le jour où Abdelhakim Dekhar a semé la terreur dans Paris

BFMTV et Libération à Paris, la Société Générale à la Défense et une brève prise d'otage: Abdelhakim Dekhar est jugé aux assises pour son périple armé en novembre 2013 dans Paris et sa région, au cours duquel il avait grièvement blessé un homme.

Un an et demi après les attaques du djihadiste Mohamed Merah à Toulouse et Montauban, Abdelhakim Dekhar, sans être djihadiste, avait créé un climat d'angoisse dans la capitale. La traque du "tireur de Paris" comme les médias l'avaient appelé avant son identification, avait duré cinq jours.

Jugé à Paris pour récidives de tentative d'assassinat et pour enlèvement et séquestration, Abdelhakim Dekhar, 52 ans, encourt la perpétuité.