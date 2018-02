EN VIDEO - Le frère de Nordahl Lelandais décrit un homme "très fermé"

Malgré les aveux de Nordahl Lelandais, qui a affirmé avoir tué "par accident" la petite Maëlys, son frère Sven peine à croire en sa culpabilité.

"Jamais je me serais douté, je n’ai pas pu déceler quoi que ce soit, explique-t-il. Il a toujours été fermé, très fermé."

Sa famille et ses proches décrivent l’accusé comme doux et attentionné envers ses neveux et sa filleule, mais ses ex-petites amies parlent d’un menteur et d’un manipulateur.