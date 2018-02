EN VIDEO - Le coup de gueule d'un conducteur de saleuse contre les automobilistes

Le travail a été bien fait, s'est défendu ce mercredi dans Bourdin Direct Jérôme, conducteur de saleuse à Paris, au lendemain d'une journée noire sur les routes d'Ile-de-France à cause des chutes de neige.

Au moins 1.500 personnes ont été hébergées dans des centres d'accueil ouverts pendant la nuit en Ile-de-France, mais aussi dans des gares parisiennes et à l'aéroport d'Orly, en raison d'un épisode neigeux exceptionnel, a annoncé mercredi 7 février la préfecture de police de Paris.

Au total, selon un décompte effectué à 6h30, 46 centres d'hébergement ont été ouverts dans la région pour accueillir plus de 600 personnes, ont précisé la préfecture de police (PP) et le ministère de l'Intérieur. Environ 700 personnes ont par ailleurs été hébergées dans les gares de Montparnasse et Austerlitz et 230 à l'aéroport d'Orly, a détaillé la préfecture de police.

