EN VIDEO - Le "Condom-snorting challenge", le nouveau défi qui met en péril les adolescents

L'époque est aux challenges tous plus stupides les uns que les autres...

Après le jeu du piment, qui a un temps été en vogue dans les cours de récréation, le Tide Pod Challenge, populaire sur les réseaux sociaux, ou encore le déjà mortel Blue Whale Challenge, certains adolescents ont mis au point un nouveau "jeu" potentiellement dangereux.

Voici venir le Condom-snorting challenge, et la règle est aussi simple qu'elle est idiote. Il s'agit de déplier un préservatif, de l'aspirer par une narine et de parvenir à le faire ressortir par sa bouche. L'intérêt? Aucun, et pourtant les adeptes se font de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux, en attestent les vidéos d'adolescents qui s'adonnent à ce jeu...

Comme le rapporte La Dépêche, ce challenge existe depuis 2006, mais connaît un retour au premier plan inquiétant. Selon le média local, près de 5.000 vidéos montrant des participants à ce jeu sont déjà en ligne sur le YouTube américain. Pour Sud-Ouest, la diffusion d'un reportage sur une chaîne américaine aurait également relancé le phénomène.

