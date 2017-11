EN VIDEO - L'augmentation de la consommation de fourrures inquiète les militants de la cause animale

Synthétique le plus souvent mais naturelle aussi : poils de coyotes, de lapins ou de ratons-laveurs sont présents sur beaucoup de manteaux. Les acheteurs n'en sont pas toujours conscients et ne sont pas suffisamment sensibilisés alors que la mode des parkas avec fourrure ne faiblit pas. Une banalisation qui inquiète les militants de la cause animale qui appellent à redoubler d'attention.

"La fourrure provient de Chine avec des animaux élevés dans des conditions lamentables", regrette Christophe Marie, porte-parole de la fondation Brigitte Bardot. Près de 60 millions d’animaux sont tués chaque année dans le monde pour leurs fourrures, un chiffre en hausse constante depuis 10 ans.