EN VIDEO - Une annonce "brutale et sans compassion": les parents des victimes de Millas veulent des excuses de l’État

"L’annonce a été brutale, sans compassion, on sort de la salle effondrés, pas de soutien psychologique, personne ne nous suit", a réagi la mère de l’un des enfants tués à Millas dans la collision entre un bus scolaire et un TER. "Je veux que le préfet nous reçoive et nous dise 'on est désolé'", a poursuivi un autre parent.