EN VIDEO - L’ambassadeur d’Australie en France demande son compagnon en mariage

"En tant qu'ambassadeur en France, c'est un grand jour pour mon pays l'Australie qui a approuvé le #MariagePourTous. Mais aussi pour moi, au niveau personnel. Il était temps de faire ma demande. HE SAID YES!", a écrit l'ambassadeur dans son tweet.

Il y a quelques jours, un député australien avait fait de même en pleine séance parlementaire.

