EN VIDEO - La question du consentement d'une fille de 11 ans devant la justice

Une enfant de 11 ans peut-elle librement consentir à une relation sexuelle avec un homme de 28 ans? La question va être au centre d'un procès qui s'ouvre ce mardi à Pontoise, alors qu'un projet de loi prévoit d'instaurer un âge minimal de consentement.

Le procès, qui doit débuter à 13 heures devant le tribunal correctionnel de Pontoise, pourrait être de nouveau renvoyé comme il l'avait déjà été fin septembre: la défense a soulevé des nullités et la partie civile compte demander la requalification des faits en viol.

Car pour l'avocate de la victime présumée et de ses parents, Me Carine Diebolt, le doute n'est pas permis: la fillette s'est laissée faire, non parce qu'elle était consentante, mais parce qu'elle était dans un état de sidération.

"La question du consentement d'une enfant de 11 ans ne devrait même pas se poser", affirme l'avocate, qui s'est déclarée favorable à une évolution de la loi française en la matière.