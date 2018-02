EN VIDEO - La météo pour ce vendredi 9 février 2018

Le temps vendredi sera encore froid avec de nouvelles chutes de neiges du nord au centre du pays ainsi que sur les Pyrénées, selon Météo-France qui a placé jeudi après-midi 19 nouveaux départements en vigilance orange neige-verglas, portant le nombre total à 27 avant de nouvelles chutes de neige prévues dans la nuit de jeudi à vendredi.

A 16h, 27 départements ont été placés en vigilance orange Neige/Verglas pour un début d'évènement vendredi à 4h du matin entre les Hauts-de-France, la Haute-Normandie, l'Ile-de-France, le Centre, le Limousin, l'Orne, la Sarthe et la Vienne.

Une nouvelle perturbation gagnera le pays par l'ouest dans la nuit. Elle donnera des pluies en matinée sur la façade océanique. En revanche, il neigera à l'intérieur des terres, de la Sarthe et de l'Orne aux Hauts de France au lever du jour puis de la Belgique au Limousin en matinée, en passant par l'Ile-de-France, le Centre et la Vienne.

Dans l'après-midi, la neige se décalera vers la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Bourgogne et le Massif-central.

Le temps sera pluvieux dans les plaines du Sud-Ouest mais il neigera à basse altitude sur le relief pyrénéen.

A l'arrière de la perturbation, le ciel deviendra variable avec quelques averses de pluie près de la Manche, de neige ou de grésil au nord de la Seine.

Sur le sud du pays, le ciel peu nuageux de la matinée se chargera progressivement à l'approche de la perturbation.

Enfin, sur la façade est du pays, la grisaille et les bancs de brouillards givrants de la matinée évolueront lentement avant l'arrivée de la neige en soirée.

Près de la Manche, le vent de nord-ouest soufflera jusqu'à 70 km/h en rafales.

Le matin, les gelées entre 0 et -5 degrés seront fréquentes à l'intérieur des terres, jusqu'à -6 à -8 degrés dans le Centre et en Champagne-Ardenne. Près des côtes, les minimales iront de 0 à 6 degrés. L'après-midi, il fera 6 à 11 degrés sur les rivages du nord au sud et 1 à 7 degrés dans les terres.