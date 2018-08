EN VIDEO - La météo pour ce vendredi 31 août 2018

Le temps sera toujours nuageux sur une grande partie de l'Hexagone vendredi, sauf sur le pourtour méditerranéen, où la journée s'annonce ensoleillée, indique Météo France dans son bulletin de jeudi après-midi.

Sur la moitié nord, les nuages seront encore bien présents et parfois accompagnés d'ondées. Sur l'ouest de la Bretagne, le ciel sera même couvert et les pluies assez durables.

Des Pays de Loire jusqu'au Poitou-Charente et au Limousin, le ciel sera également nuageux, mais avec juste quelques gouttes.

Au sud, les Pyrénées garderont un ciel encore chargé et quelques pluies sont à prévoir.

Le temps sera plus menaçant sur les régions de l'est, notamment sur le sud de la Lorraine et de l'Alsace, la Franche-Comté, le nord des Alpes et jusqu'au Mercantour, avec des averses fréquentes, parfois orageuses vers le Jura et la Haute-Savoie.

Ailleurs, la journée s'annonce ensoleillée, en particulier sur le pourtour méditerranéen, où le vent d'ouest à nord-ouest soufflera jusqu'à 50 à 60 km/h en pointes.

Les températures minimales seront comprises entre 8 et 14 degrés sur la moitié nord, 10 à 16 degrés au sud, 17 à 22 en bord de Méditerranée. L'après-midi, elles oscilleront entre 17 et 22 degrés près de la Manche et des frontières du nord, et dans le nord-est, 21 à 27 ailleurs, jusqu'à 27 à 31 degrés dans le sud-est.