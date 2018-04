EN VIDEO - La météo pour ce vendredi 20 avril 2018

Vendredi, l'embellie se poursuivra et le temps restera chaud et ensoleillé pour un mois d'avril, prolongeant l'avant-goût d'été, selon Météo-France.

Le ciel demeurera généralement limpide, excepté des brumes matinales sur les côtes nord Bretagne et du Cotentin, et des cumulus l'après-midi sur le Massif central et les Pyrénées. Le vent sera partout calme.

Les températures resteront globalement stationnaires et largement au-dessus des normales. Les minimales iront de 8 à 16 degrés, les maximales de 24 à 29 degrés en général, un peu moins en bord de Manche.