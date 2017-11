EN VIDEO - La météo pour ce vendredi 1er décembre 2017

Le temps vendredi sera froid avec des averses de neige, selon les prévisions de Météo-France. Un temps froid se maintiendra sur le pays avec encore quelques averses de neige parfois jusqu'en plaine, du Nord au Centre et dans l'Est, principalement en matinée et sur le relief. Attention au risque de regel des précipitations au sol.

Le ciel sera variable sur l'Ouest. Les averses seront plus fréquentes sur les régions en bordure de Manche avec un risque de grésil ou de neige roulée et de coup de tonnerre laissant parfois un peu de neige au sol en matinée. Elles s'atténueront l'après-midi. Le vent de nord soufflera modérément en bordure de Manche, atteignant des pointes à 60km/h.

Des pluies circuleront le matin sur le Sud-Ouest avec de la neige au dessus de 500 m d'altitude. Ces ondées se replieront vers les Pyrénées et le piémont l'après-midi avec une limite pluie-neige très basse, voisine de 300 m d'altitude. Le soleil l'emportera autour du golfe du Lion avec du mistral et de la tramontane atteignant 90 km/h en rafales. En revanche, des averses localement orageuses circuleront sur la Corse avec une limite pluie/neige vers 700/900 m.

Le matin, les gelées comprises entre 0 et -4 degrés seront fréquentes à l'intérieur des terres. Près des côtes, les minimales afficheront 1 à 6 degrés. L'après-midi, il fera très frais avec des maximales de 1 à 4 degrés du nord-est au centre-est du pays, 4 à 9 degrés ailleurs, jusqu'à 10 à 13 degrés près de la Méditerranée.