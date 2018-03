EN VIDEO - La météo pour ce vendredi 16 mars 2018

Vendredi, le temps sera variable avec une alternance entre éclaircies et passages nuageux porteurs d'averses sur la majeure partie du territoire, a annoncé Météo-France jeudi dans un communiqué.

Sur le quart nord-est du pays, les ondées seront plus éparses. En revanche, sur la moitié ouest de l'hexagone, les giboulées seront fréquentes dès le matin, parfois marquées et localement orageuses. L'activité orageuse s'étendra à la Bourgogne et Auvergne Rhône Alpes l'après-midi.

Le quart sud-est à l'inverse, profitera de belles éclaircies matinales avant une dégradation pluvieuse l'après-midi. La limite pluie-neige se situera vers 1.200 m sur les Pyrénées, le Massif-central et le nord des Alpes, et 1400 m sur les Alpes du sud.

Le vent de sud-ouest atteindra 80 à 90 km/h sur le cap Corse.

Les températures minimales varieront entre 3 et 8 degrés en général, 9 à 12 en Corse. Les maximales s'échelonneront de 9 à 15 degrés du nord vers le sud, jusqu'à 16 à 18 degrés en Provence et en Corse.

Voici maintenant les températures relevées à 16 heures, suivies des minimales prévues cette nuit :



Lille : 9/6

Paris : 13/7

Strasbourg : 8/5

Brest : 11/6

Bordeaux : 15/6

Nantes : 12/6

Toulouse : 18/6

Lyon : 7/2

Clermont-F : 14/3

Marseille : 16/8

Ajaccio : 15/11