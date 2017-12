EN VIDEO - La météo pour ce vendredi 15 décembre 2017

Le temps vendredi sera instable et plus frais sur l'ensemble du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Les régions méditerranéennes bénéficieront d'un ciel variable avec seulement quelques gouttes. En revanche, des pluies plus continues circuleront sur la Corse.

Sur le reste du pays, le temps sera le plus souvent très nuageux avec des pluies ou des averses parfois orageuses et accompagnées de grésil. Sur le Nord et le Nord-Ouest, cette instabilité s'atténuera progressivement et les précipitations deviendront plus éparses dans l'après-midi.

La limite pluie/neige se situera entre 600 et 1.000 m sur le continent du Nord au Sud, vers 1.300 m sur la Corse.

Le vent de secteur ouest à nord-ouest soufflera autour de 70 km/h près des côtes, jusqu'à 90 km/h près de l'Atlantique et sur les extrémités de la Corse.

Le matin, les températures iront de 0 à 4 degrés du nord-est au centre-est du pays et de 3 à 9 degrés ailleurs.

L'après-midi, il fera 4 à 8 degrés dans l'Est, 6 à 13 degrés ailleurs, jusqu'à 14 à 16 degrés près de la Méditerranée.