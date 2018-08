EN VIDEO - La météo pour ce samedi 25 août 2018

Le temps sera frais et nuageux samedi, selon les prévisions de Météo-France.

De la Bretagne et la façade atlantique jusqu'à l'Alsace et Bourgogne-Franche-Comté, le temps sera très nuageux dès samedi matin, avec des pluies passagères, parfois durables et marquées qui pourront se produire jusqu'en soirée.

Sur la Bretagne et Pays-de-Loire toutefois, les averses deviendront plus éparses dès l'après-midi avec même quelques éclaircies.

Entre Auvergne-Rhône-Alpes et les Pyrénées, le début de journée sera calme avant l'arrivée des pluies en fin de matinée entre Massif central et nord des Alpes, puis dans l'après-midi dans le sud-ouest.

Sur les Alpes du Nord, de petites chutes de neige pourront se produire à partir de 2.400m d'altitude.

De la Normandie et les Hauts-de-France jusqu'aux frontières du nord, le temps s'annonce plus sec, le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux, avec très localement une petite ondée. Le soleil gagnera du terrain dans l'après-midi.

Du golfe du Lion à la Provence, là aussi le temps sera sec et généralement ensoleillé malgré un ciel voilé. Quelques averses se produiront sur la Corse et des orages éclateront sur le Mercantour l'après-midi. Mais le vent se renforcera, mistral et tramontane jusqu'à 60 à 80 km/h en rafales, tandis que sur la Corse, le vent d'ouest à sud-ouest atteindra 100 km/h en soirée.