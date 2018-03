EN VIDEO - La météo pour ce samedi 24 mars 2018

Samedi sur la moitié est du pays, la journée sera ensoleillée en particulier sur le Nord-Est et la Provence, ainsi qu'en Corse, tandis que toute l'Occitanie connaîtra un temps pluvieux, selon Météo-France.

Des Pyrénées au sud du Massif central, la limite pluie/neige se situera entre 800 et 1000 m. L'après-midi, les pluies faibliront en se repliant sur le Languedoc, puis cesseront en soirée.

Plus à l'Ouest, le temps restera maussade sur l'Aquitaine avec des averses entrecoupées de courtes éclaircies, et un vent d'ouest sensible. Sur la côte les rafales atteindront 80 km/h.

Sur la moitié est, quelques brouillards seront vite dissipés en plaine d'Alsace, en Lorraine et val de Saône, en revanche le ciel se chargera entre le Massif central et les Alpes l'après-midi, pouvant donner quelques pluies éparses.

Enfin le quart nord-ouest connaîtra un temps humide avec un ciel couvert le matin ponctué de quelques pluies ou bruines, une légère amélioration l'après-midi puis de nouveau quelques précipitations en fin de journée, notamment sur la Bretagne et Normandie.

Les températures minimales seront encore bien fraîches avec quelques gelées dans l'Est et le Massif central, 1 à 7 degrés ailleurs. Les maximales sont en légère hausse avec 9 à 13 degrés en général, 14 ou 15 en Aquitaine, à l'est du Rhône et en Corse.