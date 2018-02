EN VIDEO - La météo pour ce samedi 10 février 2018

Météo-France prévoit pour samedi une nouvelle dégradation par l'ouest, tandis que la vigilance orange neige et verglas concernait vendredi après-midi 19 départements, des Hauts-de-France à l'est du bassin parisien jusqu'au Massif-Central.

La fin de cet événement neigeux est prévue samedi vers 10 heures. Sont concernés par cette vigilance orange les départements suivants : Aisne (02), Cher (18), Corrèze (19), Creuse (23), Indre (36), Loiret (45), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Haute-Vienne (87), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Le matin, on retrouvera les résidus faiblement neigeux entre le Massif-Central le Nord-Est et la région Rhône-Alpes. Ces petites chutes de neige cesseront à la mi-journée et se cantonneront l'après-midi aux reliefs. Les nuages se bloqueront contre les Pyrénées et donneront un peu de neige à partir de 300 m d'altitude.

Sur le Sud-Est, la journée restera bien ensoleillée mais ventée, mistral et tramontane souffleront assez forts, 70 à 80 km/h en général, jusqu'à 90/100 km/h sur la côte du Roussillon le matin. A noter le risque d'averses côtières entre le littoral varois et la Corse sous un ciel variable.

Ailleurs, sur l'ouest et le nord du pays, à la faveur d'une nuit assez bien dégagée, les températures baisseront et les gelées seront généralisées et parfois sévères. Les bancs de brouillards qui se formeront seront souvent givrants. En journée les éclaircies seront belles avant l'arrivée de la nouvelle perturbation. Précédées de nombreux nuages, les premières pluies gagneront l'ouest de la Bretagne en matinée. Elles s'étendront l'après-midi entre la Bretagne, les Charentes et les bords de la Manche tandis qu'à l'avant, le ciel s'ennuagera entre le sud-ouest et le nord du pays.

Les températures seront bien froides avec des gelées généralisées entre -1 et -4 dans l'intérieur du pays, voire localement -5/-8 degrés sur le centre et le nord du pays sur sols enneigés. On relèvera 0 à 6 degrés près des côtes. Les maximales se limiteront entre 2 et 6 degrés sur une large moitié est, 8 à 13 près de la Méditerranée, 5 à 10 degrés sur la moitié ouest, 10/12 degrés sur la façade océane.