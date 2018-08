EN VIDEO - La météo pour ce mercredi 8 août 2018

Le temps mercredi sera moins chaud mais des orages, accompagnés parfois de grêle, circuleront sur une grande partie du pays, 46 départements sont maintenus en vigilance orange canicule, a annoncé mardi Météo-France.

La vigilance orange orages est maintenue pour 39 départements de la Normandie à la frontière belge jusqu'au nord-est de Midi-Pyrénées.

En cours d'après-midi des orages très virulents accompagnés de grêle et de violentes rafales circuleront de la Normandie à l'Ile-de-France puis remonteront vers le nord et l'est.

Des orages également virulents se déclencheront en d'après-midi et en soirée de Midi-Pyrénées au Massif Central et la nuit en Bourgogne, Champagne-Ardenne et dans l'ouest de la Lorraine.

Le temps restera perturbé jusqu'en début de matinée du Sud-Ouest au Nord-Est du pays avec des ondées à caractère orageux.

Le caractère orageux s'estompera progressivement en cours de matinée par le Nord-Est, laissant place à des averses.

Le temps se calmera sur un grand quart Nord-Ouest jusqu'en Aquitaine en nuit et matinée et le ciel se dégagera avec de belles éclaircies.

Le soleil brillera en région PACA et en Rhône-Alpes, tandis qu'un temps fortement pluvieux se mettra en place sur le Languedoc-Roussillon.

Rapidement dans l'après-midi de nouveaux orages sont attendus sur une large zone s'étendant du Languedoc-Roussillon au Nord-Est en passant par le Massif Central.

Les côtes provençales bénéficieront d'un soleil plus généreux et d'un temps plus calme. Ainsi que l'ouest du pays avec un temps plus frais et un ciel alternant entre nuages et éclaircies.

Il pleuvra sur le Sud-Ouest d'Occitanie et en Languedoc-Roussillon en cours de soirée et dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les minimales s'échelonneront de 13 à 19 degrés sur une grande partie du pays, de 12 à 16 degrés sur le Nord-Ouest, et de 20 à 24 degrés sur le pourtour méditerranéen.

Les maximales seront en nette baisse, généralement comprises entre 26 et 30 degrés et jusqu'à 30 à 32 degrés en Alsace, en Provence et en Corse. Sur le quart nord-ouest elles varieront entre 20 et 26 degrés.