EN VIDEO - La météo pour ce mercredi 7 février 2018

La vigilance orange neige verglas concerne 28 départements des pays de la Loire à la Lorraine : Ardennes (08), Aube (10), Aveyron (12), Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Mayenne (53), Orne (61), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Yonne (89), Essonne (91), Val-d'Oise (95), Aisne (02), Eure (27) et Oise (60). Cet épisode de neige se termine mercredi à la mi-journée.



Météo-France attend 7 à 15 cm globalement voire jusqu'à 20 cm sur un axe s'étendant de l'est des pays de la Loire à l'Aisne, en passant par l'Ile-de-France.

En fin de nuit et matinée, il neige encore du nord du Poitou à l'ouest de la Bourgogne, ce qui rajoute quelques centimètres. Ces précipitations faiblissent à la mi-journée.

Du sud de l'Aquitaine à la mer du nord, le ciel reste bien nuageux et donne quelques averses, des flocons peuvent être observés. Le ciel est temporairement plus lumineux sur la Bretagne avant l'arrivée de nombreux nuages sur le Finistère, annonçant une nouvelle perturbation.

Du Nord-Est à la frontière belge, le temps est triste avec un ciel bien gris. Le soleil reste absent également du Sud-Ouest aux Alpes, avec de faibles chutes de neige sur le massif Central et le relief alpin.

Du Languedoc au Mercantour, le ciel est variable. Mistral et Tramontane sont sensibles dans leur domaine. En Corse, le temps est instable avec des averses orageuses se déclenchant.

Le vent de nord-est reste modéré sur les côtes de Manche.

Les gelées sont généralisées sur le pays. Elles restent faibles. Les minimales sont positives sur les littoraux. En ce qui concerne les maximales, on attend entre 0 et 3 degrés sur la moitié nord, 4 à 7 degrés sur la Bretagne et le sud, jusqu'à 8 à 14 degrés de la Provence à la Corse.