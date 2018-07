EN VIDEO - La météo pour ce mercredi 4 juillet 2018

Le temps mercredi sera très orageux, principalement l'après-midi, sur de nombreuses régions, selon les prévisions de Météo-France.

Sur les côtes méditerranéennes, après quelques grisailles matinales, le soleil dominera. A l'inverse, dans l'arrière-pays et sur le massif alpin, le ciel se chargera de gros bourgeonnements porteurs d'averses l'après-midi.

Sur le Nord-Ouest, le ciel sera changeant, d'abord très nuageux avec quelques pluies résiduelles en Bretagne, plus variable ensuite mais avec des départs d'averses localement orageuses dans les terres des Pays de la Loire et de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais.

Sur tout le reste du pays, le risque orageux se renforcera par rapport à la veille. En matinée, les ondées seront éparses, déjà parfois mêlées de coups de tonnerre de l'Aquitaine au sud de l'Auvergne.

En journée, les éclaircies seront entrecoupées d'averses de plus en plus fréquentes et orageuses, parfois fortes avec de la grêle et des rafales.

En fin d'après-midi et soirée, l'activité orageuse s'intensifiera encore: des orages violents seront à craindre du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées au Centre-Est.

Côté températures, les minimales iront de 15 à 19 degrés en général, de 19 à 22 en bord de Méditerranée.

Les maximales atteindront 21 à 26 près de la Manche et sur la façade atlantique, 27 à 30 sur le reste du pays, parfois 31 à 33 sur l'est de Midi-Pyrénées et de Rhône-Alpes à la Provence.