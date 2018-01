EN VIDEO - La météo pour ce mercredi 31 janvier 2018

Une nouvelle perturbation arrivera mercredi sur la moitié nord du pays, selon les prévisions de Météo-France.

12 départements sont toujours placés en vigilance orange en raison des crues importantes jusqu'à mercredi 16H00: Seine- Maritime, Eure, Val-d'Oise, Yvelines, Paris et la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), Seine-et-Marne, Marne, Aube et Saône-et-Loire.

Sur la moitié nord du pays, une perturbation va s'installer rapidement, avec un ciel couvert et des bruines ou pluies d'abord passagères et faibles.

En matinée, près de la Manche et des frontières du Nord, les pluies vont devenir plus marquées, accompagnées d'un vent d'ouest à sud-ouest assez fort, jusqu'à 60 à 70 km/h dans l'intérieur, 80 à 90 km/h en rafales près des côtes.

L'après-midi, les pluies de plus en plus généralisées et parfois soutenues s'étendront de la Bretagne et Pays de la Loire jusqu'aux frontières du Nord, puis se décaleront en fin de journée entre le nord de Nouvelle-Aquitaine et le Nord-Est, avec une limite pluie-neige vers 1.100 puis 900 m sur les Vosges et le Jura, 1.200 puis 1.000 m sur Massif central.

A l'arrière de cette perturbation, sur les régions proches de la Manche, puis jusqu'aux Pays de la Loire et à la frontière belge en soirée, un temps plus variable prendra le relais, avec des averses passagères, dans une ambiance rafraîchie.

Sur le Sud-Ouest, les brouillards et la grisaille encore bien compacte se dissiperont très lentement le matin, et après quelques éclaircies l'après-midi, le ciel se couvrira. Les pluies arriveront par le Nord en soirée.

Sur le quart Sud-Est, le soleil dominera malgré quelques plaques de nuages bas tenaces autour du golfe du Lion et sur la Corse.

En revanche sur les Alpes et les Pyrénées, le soleil brillera à nouveau généreusement.

Les températures minimales iront de 4 à 8 degrés sur la moitié nord et près de la Méditerranée, et de 0 à 4 degrés au Sud, avec quelques gelées locales.

Les maximales seront comprises entre 8 et 13 degrés, 12 à 15 degrés sur le pourtour méditerranéen.