EN VIDEO - La météo pour ce mercredi 3 octobre 2018

Ce mercredi, le temps sera assez gris mais il y aura de belles éclaircies dans le sud, selon les prévisions de Météo-France.

Des nuages bas seront présents au lever du jour de la Bretagne à la frontière belge et quelques bancs de brouillard se développeront en cours de nuit sur la Bourgogne.

Le temps sera faiblement pluvieux au nord de la Seine le matin. De petites éclaircies parviendront tout de même à se développer au fil des heures. Le ciel sera en revanche plus chargé du nord de l'Aquitaine à la Franche-Comté. Sur le Sud-Ouest et le Centre-Est, nuages et soleil alterneront au cours de la journée.

Du Languedoc Roussillon à la Côte d'Azur le soleil dominera. Mistral et Tramontane sont encore sensibles avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h.

Ce matin, les températures s'échelonneront entre 5 et 9 degrés sur le Nord-Est et localement dans le Sud-Ouest, 9 à 16 degrés ailleurs.



Les maximales seront comprises entre 14 et 19 degrés de la Franche-Comté à la Normandie, 18 à 24 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 24 à 28 en bord de Méditerranée.