EN VIDEO - La météo pour ce mercredi 25 juillet 2018

Le temps mercredi sera chaud et ensoleillé, avec une évolution orageuse sur le relief, selon les prévisions de Météo-France.

Neuf départements, ceux de l'Ile-de-France et le Nord, ont été placés mardi en vigilance orange, pour un épisode de canicule qui doit durer au moins jusqu'à jeudi matin.

Hormis quelques brumes en Bretagne et des entrées maritimes au sud de la Garonne en début de matinée, la journée de mercredi commencera sous un franc soleil sur l'ensemble du pays. En seconde partie de matinée, des cumulus se développeront, allant localement jusqu'à l'ondée éparse, du Massif central vers le nord, le nord-est et le Centre-est du pays. Les nuages bourgeonneront également sur les Pyrénées et les Alpes.

L'après-midi, les averses évolueront jusqu'à l'orage, sur l'est des Pyrénées, le Jura et sur les Alpes, voire également sur le relief corse. Quelques ondées orageuses ne sont pas exclues sur la Champagne-Ardenne en fin de journée. Sur l'ouest du pays, le temps sera plus largement ensoleillé en cours d'après-midi.

Le pays connaîtra un épisode de fortes chaleurs, qui va s'amplifier et perdurer jusqu'à vendredi. Les températures minimales varieront généralement de 15 à 20 degrés, 21 à 23 degrés sur le pourtour méditerranéen.

Les maximales dépasseront souvent les 30 degrés, de 30 à 34 degrés sur les trois quarts du pays, 21 à 27 près de la Manche et sur la pointe bretonne, et grimperont jusqu'à 35/36 degrés sur la basse vallée du Rhône, la Provence, et localement en Languedoc-Roussillon.