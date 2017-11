EN VIDEO - La météo pour ce mercredi 22 novembre 2017

Le temps mercredi sera ensoleillé et doux avant l'arrivée d'une perturbation active et bien venteuse sur le Nord-Ouest, variable et sec dans le Sud, selon Météo-France.

Après dissipation des brumes et brouillards matinaux, la matinée sera rapidement bien ensoleillée. Quelques grisailles persisteront un peu plus longtemps en haute vallée de la Saône. Quelques nuages bas résisteront localement en matinée du Val de Loire à la Champagne.

Sur le pourtour méditerranéen, des entrées maritimes se mettront en place, surtout sur le Languedoc-Roussillon. Sur la Côte d'Azur, le ciel sera plus variable mais le temps restera sec.Mais une nouvelle perturbation pluvieuse assez active s'annoncera sur la pointe bretonne. En milieu d'après-midi, les nuages, la pluie et le vent assez fort gagneront l'ouest de la Bretagne pour s'étendre à tout le nord-ouest du pays en fin de journée. Les pluies associées à la grisaille seront parfois modérées, un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Le vent de sud à sud-ouest se renforcera le long des côtes de la Manche. Il atteindra jusqu'à 90/100 km/h en Bretagne.

En soirée, le vent fort gagnera l'intérieur des terres avec des rafales à 70km/h, des Charentes au Bassin parisien et aux Hauts-de-France, 80 à 100km/h de la Bretagne et des Pays de la Loire au littoral de la Manche.

Plus au Sud, les nuages sur les Cévennes s'épaissiront de plus en plus. Ils seront parfois accompagnés de quelques gouttes de pluie à partir de la fin d'après-midi. Le vent d'autan et le vent de sud en vallée du Rhône souffleront jusqu'à 70 km/h en rafales l'après-midi.

Le matin, les températures iront de 6 à 13 degrés de la frontière belge au Pays de la Loire et la Bretagne ainsi qu'autour de la Méditerranée. On attend 0 à 6 degrés partout ailleurs, les gelées sous abri deviendront plus rares. L'après-midi, en forte hausse, les températures atteindront 11 à 18 degrés du Nord-Est vers le Sud, jusqu'à 19 à 21 degrés localement sur l'extrême Sud-Ouest.