EN VIDEO - La météo pour ce mercredi 21 février 2018

Le temps mercredi verra le retour de belles éclaircies par le nord, mais avec des températures à la baisse, selon le bulletin météorologique de Météo-France.

Une vigilance orange crue-inondation concernera les Landes (40), le Gers (32), les Pyrénées Atlantiques (64) et les Hautes Pyrénées (65), et une vigilance orange pour un fort risque d'avalanche les 4 départements pyrénéens (Pyrénées-Atlantiques, Hautes Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège).

Le piémont et les Pyrénées resteront encore chargés toute la journée, la neige tombera le matin à partir de 700 m, s'abaissant vers 300/400 m l'après-midi avec une intensité plus faible. De même, quelques chutes de neige seront encore possibles en fin de nuit et début de matinée sur le nord du Limousin et sur l'Auvergne.

Sur PACA et en Corse, le temps sera instable et souvent très nuageux, des averses intéressant principalement le littoral du Var, les Alpes Maritimes, des Bouches du Rhône et l'Ile de Beauté. Quelques flocons pourront tomber en Provence intérieure en tout début de matinée blanchissant par endroits les sols. Il neigera sur le relief Corse à partir de 600 m.

Le mistral et la tramontane souffleront en rafales à 70 km/h.

Du Centre au Centre-est, les nuages seront nombreux en journée, ailleurs le temps sera variable, avec des éclaircies plus larges l'après-midi. Sur les côtes de la Manche et le nord de la Bretagne, sous un vent de nord-est sensible, quelques averses se développeront le matin.

Les températures seront en baisse; on atteindra pour les minimales -3 à 3 degrés du nord vers le sud du pays dans l'intérieur des terres, plus doux près du littoral avec 4 à 7 degrés. Les maximales varieront de 3 à 8 degrés sur la moitié nord et de 6 à 10 degrés sur la moitié sud, 11 à 13 degrés près de la Méditerranée.



Voici les températures relevées à 16 heures, suivies des minimales prévues cette nuit :

Lille : 6/-2

Paris : 7/0

Strasbourg : 3/-1

Brest : 9/5

Bordeaux : 12/4

Nantes : 11/3

Toulouse : 10/3

Lyon : 7/0

Clermont-Ferrand : 5/0

Marseille : 12/3

Ajaccio : 11/2