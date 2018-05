Une perturbation pluvieuse entrera mercredi matin sur le pays par la façade ouest et apportera beaucoup de nuages de l'Aquitaine aux côtes de la Manche et de la pluie sur la Bretagne, la Normandie puis les Pays de la Loire, selon les prévisions de Météo-France.

En cours de journée, la perturbation progressera vers l'est et il pleuvra faiblement des Hauts de France et de la Normandie au Pays de La Loire et à la côte Aquitaine.

Des Ardennes à l'ouest des Pyrénées, le ciel se chargera mais le temps restera sec. Sur la Bretagne et la Basse Normandie en revanche, le ciel se dégagera et de belles éclaircies parviendront à percer. Le vent de sud à sud-ouest soufflera modérément en Manche puis s'apaisera en cours d'après-midi.

De l'Alsace au Roussillon et à PACA, les nuages domineront et les rayons de soleil se feront rares. Des ondées se produiront sur les Alpes et la Côte d'Azur. En Corse, les averses seront localement modérées et orageuses. La limite pluie-neige remonte de 1.800 m à 2.200 m sur l'arc alpin.

Ailleurs, après dissipation des brouillards matinaux, passages nuageux et éclaircies alterneront équitablement.

Les températures minimales resteront fraîches. On attend -1 à 5 degrés en général, 4 à 10 degrés autour de la Méditerranée, dans la vallée du Rhône, près de la Manche et des frontières de l'est, jusqu'à 14 degrés en Corse et sur la Côte d'Azur. L'après-midi, il fera 11 à 16 degrés sur un large quart nord-ouest, 16 à 23 degrés ailleurs.