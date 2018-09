EN VIDEO - La météo pour ce mercredi 19 septembre 2018

Le temps ce mercredi s'annoncera calme et sec, encore assez chaud, selon les prévisions de Météo-France.

Le long de la Manche, le vent de sud-ouest soufflera assez fort et accompagnera de nombreux passages nuageux, et quelques gouttes sur la Bretagne et le Cotentin.



Des nuages déborderont sur la façade atlantique, sans pluie. Les nuages domineront également de l'Auvergne à l'Alsace, ils pourront donner quelques ondées.

Ailleurs sur la moitié nord, le soleil s'imposera.



Plus au sud, le ciel sera voilé, voire très nuageux en montagne avec un risque d'averse orageuse sur les Pyrénées, les Alpes frontalières et surtout la Corse.

Les températures resteront largement supérieures aux normales. Les minimales iront de 12 à 18 degrés du nord au sud, jusqu'à 21 près de la Méditerranée, les maximales de 22 à 27 degrés sur le Nord et l'Ouest, de 27 à 31 degrés sur la moitié sud et le Nord-Est.