EN VIDEO - La météo pour ce mercredi 13 septembre 2017

Mercredi, une perturbation active apportera un ciel couvert et venteux avec de petites pluies, s'étendant sur les deux tiers du pays, de la Bretagne au nord-est du pays, et seul l'extrême sud offrira du soleil, selon Météo-France.

Sur les Hauts-de-France, les nuages alterneront avec les éclaircies, mais quelques averses seront possibles.

En matinée, les précipitations gagneront en intensité, avec des pluies soutenues du nord de la Bretagne au sud de la Normandie. Elles se décaleront l'après-midi et concerneront les Pays de Loire, le nord de la région Centre, l'Ile-de-France et la Champagne-Ardenne.Plus au sud l'après-midi, les éclaircies auront tendance à gagner le nord de l'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de Rhône-Alpes.

La perturbation sera accompagnée de vents de sud-ouest assez fort, avec des rafales proches des 70 km/h sur une grande moitié nord du pays, et pouvant atteindre les 80/90 km/h le long des côtes de la Manche. En Méditerranée, le vent soufflera modérément sur le littoral corse, avec des pointes atteignant les 70 km/h.

Les températures minimales varieront de 10 à 15 degrés, plus douces sur la façade atlantique et les côtes méditerranéennes avec 16 à 18 degrés. Les maximales s'échelonneront de 17 à 24 degrés sur les deux tiers nord du pays, et grimperont jusqu'à 25 à 28 degrés sur le tiers sud.