EN VIDEO - La météo pour ce mercredi 13 décembre 2017

Le temps mercredi sera à nouveau perturbé sur l'ensemble du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Des frontières du Nord jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine et le Massif central, un temps perturbé s'installera dès le matin, avec un ciel couvert, des pluies souvent généralisées, parfois quelques flocons à basse altitude sur les Ardennes avant un redoux, et du vent de sud-ouest jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales.

Sur le nord-ouest du pays, après un passage pluvieux dans la nuit, les averses se limiteront d'abord aux régions côtières en matinée et des éclaircies se développeront. Mais vers la mi-journée, une nouvelle dégradation pluvieuse et venteuse arrivera par la Bretagne et gagnera tout l'ouest de l'hexagone l'après-midi, avec des pluies parfois marquées et du vent jusqu'à 60 à 80 km/h en rafales.

En soirée, sur la Bretagne et les régions proches de la Manche, les averses deviendront parfois orageuses et le vent se renforcera d'un cran.

De l'Alsace aux Alpes et aux Pyrénées, les éclaircies matinales feront place à un ciel de plus en plus nuageux et quelques pluies faibles l'après-midi, un peu de neige sur les massifs à partir de 800 à 1.000 m.

Le vent de sud à sud-ouest soufflera jusqu'à 50 à 60 km/h en pointes. En soirée, pluie et vent se renforceront.

Sur le pourtour méditerranéen, le soleil résistera un peu plus longtemps avant l'arrivée des nuages et quelques gouttes en fin de journée.

Les températures minimales iront de 2 à 7 degrés de la Bretagne et la Normandie à la région parisienne et l'Aquitaine, ainsi que sur le littoral méditerranéen. Ailleurs les gelées seront à nouveau fréquentes entre -3 et +1 degrés.

Les maximales seront partout en hausse, avec 5 à 9 degrés du quart nord-est jusqu'au Massif central et aux Alpes, et 8 à 13 degrés ailleurs.