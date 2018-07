EN VIDEO - La météo pour ce mercredi 11 juillet 2018

Mercredi, le temps connaîtra des passages nuageux au nord et sera beau au sud, selon les prévisions de Météo-France.

De la Normandie et des Hauts-de-France au Grand Est, la journée débutera sous un ciel nuageux à très nuageux avec même quelques gouttes possibles près des frontières du nord-est. Elle se poursuivra sous une alternance de soleil et de nuages, des frontières du nord jusqu'aux terres bretonnes, le Centre et la Bourgogne Franche-Comté.

Au sud, hormis des grisailles au pied des Pyrénées et sur le Pays Basque, le soleil sera plus généreux dès le matin. Dans l'après-midi, le relief des Alpes du sud et des Pyrénées se chargera de gros bourgeonnements parfois porteurs d'averses. L'orage menacera sur l'est de la chaîne pyrénéenne.

La tramontane soufflera modérément dans son domaine autour de 50/60 km/h. Le mistral et le vent d'ouest sur le littoral varois et les extrémités de la Corse seront plus soutenus: rafales de 60 à 80 km/h.

Côté températures, le matin, il fera entre 11 et 15 degrés au nord, 14 à 19 au sud, 19 à localement 24 degrés près de la Méditerranée.

Les températures maximales atteindront 21 à 25 degrés du nord de la Bretagne, de la Normandie et du nord de la Seine au Grand Est et au Jura, localement 20 sur les côtes de Manche. Ailleurs, il fera 25 à 30 degrés en général, localement 31 sur les plaines du Sud-ouest et jusqu'à 31 à 34 sur le sud-est.