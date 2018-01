EN VIDEO - La météo pour ce mardi 9 janvier 2018

Le temps mardi sera encore pluvieux en Provence et le risque d'avalanche sera élevé dans les Alpes, selon Météo-France.

Le Gard (30) reste en vigilance orange orages et pluie-inondation. Les Bouches-du-Rhône (13), le Var (83) et les Alpes-Maritimes (06) en vigilance orange orages.

La Savoie (73) est placée en vigilance rouge avalanche pour une activité avalancheuse "exceptionnelle" sur la haute Maurienne et le sud de la Haute Tarentaise. Cette situation se produit en moyenne "une fois tous les 30 ans", selon Météo-France.

Une vigilance orange avalanche est en cours sur Hautes-Alpes (05) et Alpes-Maritimes (06) pour l'est du Queyras, le massif du Thabor et du Mercantour.

Les chutes de neige se poursuivront dans la nuit de lundi à mardi sur les Alpes à partir de 1500 m et s'accompagneront de fort vent.

Mardi, le temps restera instable en matinée du côté de la Provence avec des pluies orageuses, et seulement quelques averses se succèderont dans l'après-midi. Elles toucheront également la Corse.

De faibles précipitations toucheront les régions des Cévennes à la Bourgogne. Un peu de neige est attendue à partir de 1200 m sur le relief cévenol, voire 900 m et 1200/1300 m sur les Alpes.

Sur le nord du pays, de la Bretagne au Nord-Est, de la grisaille se formera en fin de nuit. Quelques brumes et bancs de brouillard seront présents sur un quart Nord-Ouest, ainsi que dans le Val de Saône. Des bruines pourront se produire des pays de Loire à la Normandie.

Les nuages resteront nombreux sur la moitié nord dans l'après-midi.

Une nouvelle perturbation arrivera par l'ouest en deuxième partie de journée, donnant un temps pluvieux sur la Bretagne.

Le Sud-Ouest connaîtra des éclaircies en matinée, remplacées par un ciel gris dans l'après-midi, avec des pluies gagnant l'ensemble de la façade atlantique en soirée.

Un peu de neige tombera à partir de 1300 m sur les Pyrénées-Atlantiques.

Le vent de sud sud-ouest sera sensible sur la côte atlantique, soufflant par endroits en rafales voisines de 60 à 70 km/h.

Les minimales seront comprises entre 0 et 4 degrés de la frontière belge à l'Alsace et à la Bretagne, 3 à 7 degrés ailleurs, voire 7 à 11 degrés sur la façade atlantique et en bord de Méditerranée.

L'après-midi, les températures atteindront 7 à 9 degrés de la Normandie à l'Alsace et 9 à 14 degrés ailleurs, allant jusqu'à 14 à 16 degrés en Corse.