EN VIDEO - La météo pour ce mardi 6 mars 2018

Le temps s'annonce mitigé mardi, avec un ciel alternant éclaircies et nuages avec des averses, selon le bulletin de Météo France.

Du Grand Est à Rhône-Alpes, aux régions PACA et Corse, il pleuvra faiblement mais de façon assez continue toute la journée. Il neigeotera autour de 1000 m sur les Alpes du nord.

Les régions méditerranéennes retrouveront le soleil avec l'établissement du vent de nord-ouest. Seul l'ouest de la Corse sera exposé à des pluies plus soutenues, parfois sous forme d'averses. Il neigera alors sur le relief corse au-dessus de 1300 m. Un fort vent d'ouest se mettra en place sur le sud de la Corse.

Au nord de la Seine, après quelques brouillards matinaux, le temps s'annoncera variable mais généralement sec.

Sur une grande moitié ouest jusqu'au Bassin parisien, l'Auvergne et au relief du Languedoc-Roussillon, très vite en journée, le temps deviendra instable et les averses se multiplieront. Localement, un coup de tonnerre pourra y être entendu avec aussi un risque de grésil et de rafales de vent.

Températures minimales de 1 à 6 degrés dans les terres avec quelques rares petites gelées dans le nord-est mais 7 à 8 en Corse. Les maximales atteindront 8 à 13 degrés en général, parfois 14 dans le Sud-ouest et 13 à 16 près de la Grande Bleue.