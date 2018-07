EN VIDEO - La météo pour ce mardi 31 juillet 2018

Le temps mardi sera nuageux à l'Ouest et chaud à l'Est, selon Météo-France qui a annoncé lundi une vigilance orange canicule pour neuf départements: Rhône, Isère, Drôme, Ardèche, Vaucluse, Gard, Hérault, Pyrénées Orientales et Alpes Maritimes.

En début de matinée, le ciel restera bien chargé sur l'ouest du pays, avec les résidus de la perturbation de la veille, ne donnant plus que quelques gouttes par endroits.

De Midi-Pyrénées aux Ardennes, le soleil sera temporairement masqué par des nuages élevés. Sur l'Est de la France, la matinée se déroulera sous un franc soleil. Sur les Alpes, les Pyrénées et le Massif central, des ondées se développeront en fin de matinée, plus présentes sur les Alpes du sud.

L'après-midi, le temps deviendra variable sur les 2/3 ouest du pays, avec des éclaircies qui se multiplieront. Le piémont pyrénéen tardera à se dégager et gardera un ciel très nuageux avec quelques petites pluies sur le pays basque.

Le risque d'averses perdurera sur le relief l'après-midi et quelques coups de tonnerre ne seront pas exclus sur les Alpes du sud et le Massif central en fin de journée. Le temps restera agréable et bien ensoleillé sur le pourtour méditerranéen.

L'épisode de canicule se poursuivra en vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen. Les températures minimales varieront entre 17 et 20 degrés, plus fraîches en Bretagne et Cotentin avec 12 à 15 degrés, et de 21 à 24 degrés près de la Méditerranée.

Pour les maximales, on attendra de 28 à 32 degrés sur la majeure partie du pays, de 21 à 26 sur la Bretagne et la façade atlantique; elles grimperont jusqu'à 30 à 35 degrés sur le 1/3 est du pays et le pourtour méditerranéen, localement jusqu'à 37/38 degrés en vallée du Rhône et en Provence.