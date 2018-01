EN VIDEO - La météo pour ce mardi 30 janvier 2018

La grisaille dominera encore sur le pays mardi et les brouillards seront fréquents au lever du jour.

Au nord de la Seine, ils alterneront avec de belles éclaircies en matinée, mais le ciel s'assombrira à nouveau l'après-midi. De la Bretagne jusqu'au Nord-Est, le ciel restera couvert toute la journée avec quelques pluies faibles et intermittentes. Plus au sud quelques trouées apparaîtront l'après-midi, plus nettes sur le Massif central. L'ambiance générale sera cependant maussade, hivernale.

Des Pyrénées au Languedoc et aux Alpes, le soleil sera en revanche très présent. Sur les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, il sera contesté par des entrées maritimes de nuages bas souvent tenaces, qui pourront également perturber le bleu du ciel en Corse.

Les températures minimales iront de 1 à 4 degrés sur l'extrême Nord, 4 à 8 ailleurs. Les maximales varieront entre 8 et 12 degrés en général, 13 à 15 près de la Méditerranée.